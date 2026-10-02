Ελλάδα – Ολλανδία ανάλυση: Η ποιότητα των παικτών και η χαμένη ευκαιρία για τη «γαλανόλευκη»

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας δεν κατάφερε να κρατήσει μέχρι τέλους το προβάδισμα κόντρα στην Ολλανδία στην Τούμπα, αλλά η ισοπαλία με 2-2 στην 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League, είναι ένα αποτέλεσμα που τη διατήρησε “αλώβητη” στην προσπάθεια πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Μπορεί το απόλυτο να χάθηκε μετά το γκολ του Ρίντερς στο 89ο λεπτό του αγώνα με την Ολλανδία, αλλά η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας παρέμεινε αήττητη στο δεύτερο όμιλο της League Α του Nations League και βρέθηκε ακόμη πιο κοντά στη σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά.

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Η “γαλανόλευκη” έχει μάλιστα εξασφαλίσει ουσιαστικά την παρουσία της στη League A του Nations League, που ήταν ο αρχικός της στόχος, αλλά η ποιότητα των παικτών της είναι αυτή που έχει ανεβάσει το… ταβάνι της, αυξάνοντας τις προσδοκίες για την πορεία της στη διοργάνωση.

Ο Ιωαννίδης και το σούπερ ρόστερ της Εθνικής

Η Εθνική Ελλάδας έχει δεδομένα ένα από τα καλύτερα ρόστερ της ιστορίας της και είναι αρχικό ότι συνεχίζει να φέρνει παίκτες από τον πάγκο της και να κρίνουν αγώνες κόντρα σε μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Απέναντι στη Γερμανία, ήταν ο Κουρμπέλης αυτός που ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε το γκολ της νίκης, ενώ κόντρα στην Ολλανδία, ο Μασούρας πέρασε στο ματς ως αλλαγή και είχε γκολ και ασίστ για την Εθνικής μας.

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Την ίδια ώρα, ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θεωρείται καν βασικός στη νέα ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρότι πριν από μόλις δύο χρόνια πουλήθηκε έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και κόντρα στους Ολλανδούς ήταν ασταμάτητος, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ και δίνοντας άλλο… μισό στον Μασούρα.

Ο «κίνδυνος» ενόψει Γερμανίας

Με την ισοπαλία κόντρα στην Ολλανδία, η Εθνική Ελλάδας παρέμεινε αήττητη στον όμιλο και συνεχίζει να φιγουράρει στην πρώτη θέση, αλλά έχασε μία μεγάλη ευκαιρία για “αγκαλιάσει” την πρόκριση στα προημιτελικά της League A του Nations League.

Με το σκορ στο 2-0, αν η Ελλάδα κρατούσε μέχρι τέλους τη νίκη, θα είχε ρίξει στο… καναβάτσο την Ολλανδία και θα της αρκούσε μία νίκη επί της Σερβίας, για να εξασφαλίσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση.

Πλέον όμως, υπάρχει ο κίνδυνος να πάει… στράφι η φοβερή της πορεία μέχρι εδώ στη διοργάνωση, αφού θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα ακόμη μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα στη Γερμανία ή την Ολλανδία, για να μη μείνει τελικά στην τρίτη θέση. Η εικόνα και το ταλέντο της όμως, δείχνουν ότι μπορεί να τα καταφέρει από το επόμενο κιόλας ματς κόντρα στους Γερμανούς.