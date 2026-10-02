Παναθηναϊκός: Ανησυχία για τον Λιβάι Γκαρσία, τραυματίστηκε σε ματς με το Τρινινταντ και Τομπάγκο

Ο Λιβάι Γκαρσία στο 14′ του αγώνα Κουρασάο – Τρινινταντ και Τομπάγκο αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού και ανησύχησε τον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (11/10/26, 21:00).

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο πως ο Λιβάι Γκαρσία έχει υποστεί θλάση στη γάμπα και αν επιβεβαιωθούν τότε δύσκολα θα προλάβει το σημαντικό ματς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της Super League.

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Ο επιθετικός των πρασίνων αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και το πιθανό διάστημα απουσίας του.

Το τριφύλλι λίγες ώρες μετά τα ευχάριστα νέα για Ταμπόρδα και Κοντούρη έχουν να αντιμετωπίσουν νέα ανησυχία ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι «αιωνίων».