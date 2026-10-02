Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Για το 3/3 το τριφύλλι στη Euroleague κόντρα στους πληγωμένους Ισραηλινούς

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) για την 3η αγωνιστική της Euroleague και ψάχνει ακόμα μία νίκη εντός έδρας για να συνεχίσει να έχει το απόλυτο στη διοργάνωση.

Οι εύκολες νίκες του Παναθηναϊκού κόντρα σε Παρί και Βιλερμπάν έχουν ανοίξει την όρεξη των παικτών και των φιλάθλων, όμως θα πρέπει κόντρα στην πληγωμένη Μακάμπι Τελ Αβίβ να κυριαρχήσει η σοβαρότητα στο παρκέ και να πάρει τα ηνία της αναμέτρησης από νωρίς.

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Η Μακάμπι έχει κάνει κακό ξεκίνημα στη διοργάνωση και αυτό την καθιστά επικίνδυνη, μιας και θα ψάξει την πρώτη της νίκη για να μην ξεκινήσει με 0-3 στη διοργάνωση, που θα τους βάλει σε ζόρια στο κυνήγι των πλέι οφ.

Ο Ομπράντοβιτς συνεχίζει να μην υπολογίζει στους Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα, Φαλ και Χουάντσο και θα παλέψει κόντρα στους Ισραηλινούς με το ρόστερ που πήρε την άνετη και ξεκούραστη νίκη επί της Βιλερμπάν.

Ο Κάτας από την άλλη πιθανότατα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάις, που αποκόμισε πρόβλημα στον αστράγαλο στη βαριά ήττα από την Μπεσίκτας.

Οι Χουάν Κάρλος Γκαρσία (Ισπανία), Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία) και Χουσεγίν Τσελίκ (Τουρκία) θα είναι οι τρεις διαιτητές της σημαντικής αναμέτρησης στο T- Center.