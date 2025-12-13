Συμβαίνει τώρα:
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είχε 2 ασίστ για την «εξάσφαιρη» Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Πορτογαλία

Αρκετό χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Φώτης Ιωαννίδης, χωρίς να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα της ΑΒΣ Φούτμπολ Σαντ
Γιώργος Βαγιαννίδης
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας/ (AP Photo/Antonio Calanni)

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την ΑΒΣ Φούτμπολ Σαντ και ήταν μεταξύ των πρωταγωνιστών στην επιβλητική νίκη της ομάδας του με 6-0.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας “διέλυσε” την ΑΒΣ Φούτμπολ Σαντ με δύο γκολ του Αραούχο από ασίστ του Γιώργου Βαγιαννίδη και άλλα τέσσερα τέρματα από τους Σουάρες και Κατάμο, που επίσης σκόραραν δις στην αναμέτρηση.

Στο ματς πέρασε ως αλλαγή για τα “λιοντάρια” και ο Φώτης Ιωαννίδης στο 54ο λεπτό, αλλά δεν κατάφερε να προσθέσει και το δικό του όνομα στον πίνακα τον σκόρερ της αναμέτρησης.

Με τη νίκη αυτή, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πλησίασε την Πόρτο στους 2 βαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας.

