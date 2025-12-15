Ο Γιώργος Βαγιαννίδης κερδίζει τη θέση του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ο Παναθηναϊκός περιμένει μπόνους μετεγγραφής

Μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο τελευταίο παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όπου και είχε δύο ασίστ, ο Γιώργος Βαγιαννίδης έχει αυξήσει τις… μετοχές του στην ομάδα και ο Παναθηναϊκό ελπίζει σε έξτρα χρήματα από τη μετεγγραφή του.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έχει έντονο ανταγωνισμό με τον Ισπανό Ιβάν Φρεσνέδα για τη θέση του δεξιού μπακ στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά “μετράει” ήδη 9 αγώνες με πάνω από 45 λεπτά συμμετοχής και αν φθάσει τα 20 τέτοια ματς, θα δώσει μπόνους χρήματα στον Παναθηναϊκό, με βάση τη συμφωνία των δύο ομάδων.

Η A Bola αναφέρει μάλιστα ότι υπάρχει και ένα έξτρα μπόνους 1 εκατομμυρίου ευρώ για τον Παναθηναϊκό, σε περίπτωση που η Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία.