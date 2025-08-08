Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης στην αποστολή της Σπόρτινγκ για την πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος

Έτοιμος για δράση ο διεθνής Έλληνας μπακ
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης στην αποστολή της Σπόρτινγκ για την πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι έτοιμος να προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο διεθνής Έλληνας μπακ μπήκε στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση της νέας του ομάδας με την Κάζα Πία στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης υπολογίζεται κανονικά από τον προπονητή του, παρότι δεν έχει κάνει αρκετές προπονήσεις με τη Σπόρτινγκ, γι’ αυτό και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η λογική λέει ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού θα βρίσκεται στον πάγκο, ωστόσο δεν αποκλείεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με την πορτογαλική ομάδα, περνώντας ως αλλαγή στο παιχνίδι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo