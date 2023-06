Ο γιος του Λεμπρόν Τζέιμς αναμένεται να βρεθεί στην Ελλάδα τον ερχόμενο Αύγουστο, για μία σειρά από αγώνες του πανεπιστημίου USC Trojans στη χώρα μας.

Την ώρα που ο πατέρας του τον… περιμένει στο NBA, έχοντας εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστεί μαζί του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, ο ίδιος ο Μπρόνι Τζέιμς ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στο πανεπιστήμιο και η preseason θα τον βρει σε Αθήνα και Μύκονο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι USC Trojansθα αντιμετωπίσουν την Μέγκα Μπάσκετ Βελιγραδίου, πρώην ομάδα των Νίκολα Γιόκιτς και Βασίλιε Μίσιτς, στις 9 και 11 Αυγούστου στη Μύκονο, ενώ θα δώσει επίσης αγώνες προετοιμασίας στην Αθήνα και το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.

