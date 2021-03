Το μήλο δεν έπεσε ακριβώς κάτω από τη… μηλιά, καθώς ο 20χρονος Ισαάκ Ντρογκμπά δεν φαίνεται να έχει το ταλέντο του πατέρα του Ντιντιέρ και αγωνίζεται στην 4η κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Κατάφερε πάντως να πετύχει το πρώτο του γκολ και μάλιστα νικητήριο για την Καρατέζε στην αναμέτρηση με την Καρονέζε και στη συνέχεια θύμισε τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Μαρσέιγ και της Τσέλσι.

Κι αυτό γιατί πανηγύρισε με τον ίδιο τρόπο που το έκανε και ο πατέρας του, τινάζοντας τα χέρια στο πλάι, σε έναν πανηγυρισμό που έχει μείνει στην ιστορία.

Isaac Drogba – son of Didier – scores his first goal in Italy, netting the winning goal for Folgore Caratese against Caronnese this afternoon. (Credit: @Glongari) pic.twitter.com/Yt9rI1Xs7X