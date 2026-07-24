Ο Σάλιακας για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό: «Πάντα ήθελα να γυρίσω στην ομάδα που υποστηρίζω από μικρός»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την Παρασκευή (24.07.2026) την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα στην ομάδα, με τον 29χρονο δεξιό οπισθοφύλακα, να υπογράφει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους “ερυθρόλευκους”.

Ο Μανώλης Σάλιακας μίλησε στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού, χαρακτήρισε μεγάλη τιμή την επιστροφή του στους Πειραιώτες, ενώ τόνισε ότι δεν το σκέφτηκε στιγμή όταν άκουσε για το ενδιαφέρον των “ερυθρόλευκων”.

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Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να βρίσκομαι πάλι σε αυτόν τον σύλλογο. Είναι συγκινητικό, μετά από επτά χρόνια να ξαναβλέπω γνώριμα πρόσωπα, πρόσωπα που αγαπάω και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία και μια επιτυχημένη χρονιά.

Πάντα ήθελα να γυρίσω, να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ αντάξιος στη μεγάλη αυτή πρόκληση. Σίγουρα μου έκαναν καλό αυτά τα επτά χρόνια στην Ευρώπη, να γεμίσω με εμπειρίες και να γυρίσω πιο δυνατός.

Σίγουρα οι εμπειρίες που πήρα από το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικές για την καριέρα μου. Αντιμετώπισα πολύ καλούς παίκτες, έδειξα τις δυνατότητές μου κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για το τώρα.

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Ήταν πολύ συγκινητικό για μένα. Μόλις άκουσα τα νέα (ότι ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός) δε το σκέφτηκα στιγμή. Είναι η ομάδα που αγαπάω, που υποστηρίζω από παιδί κι είμαι πολύ περήφανος για αυτό.

Οι δηλώσεις του Σάλιακα στο Olympiacos TV! / Saliakas’ statements on Olympiacos TV pic.twitter.com/viXyOLGvNu — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 24, 2026

Σίγουρα με εξιτάρει πολύ. Ο σύλλογος έχει ανέβει πολλά σκαλοπάτια, συζητιέται σε όλον τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Όλοι οι παίκτες έχουμε ευθύνη, αντιπροσωπεύουμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, για να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας.

Από μένα, να περιμένετε ότι θα δίνω το 100% σε κάθε παιχνίδι και θα προσπαθώ με όλη μου την ενέργεια να μεταδίδω στους συμπαίκτες μου να κάνουμε μόνο επιτυχίες. Είναι πάντα πολύ όμορφο όταν ένας παίκτης γυρίζει πίσω σε μια ομάδα που είχε υπηρετήσει για χρόνια κι ανυπομονώ να δώσω πίσω κάτι σε αυτά τα παιδιά».