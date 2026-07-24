Τέλος ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό, ανακοινώνεται από τον Άρη

Ολοκληρώθηκε και επίσημα η συνεργασία του Βασίλη Τολιόπουλου με τον Παναθηναϊκό. Με ανάρτησή τους, οι “πράσινοι” ευχαρίστησαν τον Έλληνα γκαρντ για την προσφορά του -στην μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας- και του ευχήθηκαν ό,τι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του (θα ανακοινωθεί από τον Άρη).

“Σε ευχαριστούμε, Βασίλη! Ήρθες, έκανες τη δουλειά σου και απέδειξες πως είσαι ένας σπουδαίος επαγγελματίας και συμπαίκτης. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου”, ανέφερε το “τριφύλλι” στο μήνυμά του.

Thank you, Vassilis!



You showed up, did your job, and proved to be a great professional and teammate.



Wishing you all the best in the next chapter of your career!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/oXvHOwXnh3 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 24, 2026

Ο Βασίλης Τολιόπουλος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και τις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί κι επίσημα από τον Άρη.