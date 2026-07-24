Αθλητικά

Τέλος ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό, ανακοινώνεται από τον Άρη

Ολοκληρώνεται το διαδικαστικό μέρος, για την επιστροφή του Έλληνα γκαρντ στον Άρη
Ο Βασίλης Τολιόπουλος
Ο Βασίλης Τολιόπουλος σε αγώνα του Παναθηναϊκού / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Ολοκληρώθηκε και επίσημα η συνεργασία του Βασίλη Τολιόπουλου με τον Παναθηναϊκό. Με ανάρτησή τους, οι “πράσινοι” ευχαρίστησαν τον Έλληνα γκαρντ για την προσφορά του -στην μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας- και του ευχήθηκαν ό,τι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του (θα ανακοινωθεί από τον Άρη).

“Σε ευχαριστούμε, Βασίλη! Ήρθες, έκανες τη δουλειά σου και απέδειξες πως είσαι ένας σπουδαίος επαγγελματίας και συμπαίκτης. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου”, ανέφερε το “τριφύλλι” στο μήνυμά του.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και τις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί κι επίσημα από τον Άρη.

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Αθλητικά
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