Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Κινγκς Κάνγκουα – Το ανακοίνωσε η Χάποελ Μπερ Σεβά

Βάζει τη φανέλα με το “τριφύλλι”. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Κινγκς Κάνγκουα, με την Χάποελ Μπερ Σεβά να ανακοινώνει τη συμφωνία της με τους “πράσινους”.

“Η μετεγγραφή του Κινγκς Κάνγκουα συμφωνήθηκε με τον ελληνικό σύλλογο, Παναθηναϊκό. Ο Κινγκς θα αγωνιστεί στη ρεβάνς κόντρα στη Βίκινγκουρ και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Ελλάδα για τις εξετάσεις και τις υπογραφές”, αναφέρεται από πλευράς Χάποελ Μπερ Σεβά.

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Οι “πράσινοι” κάλυψαν οικονομικά τα “θέλω” της Μπερ Σεβά, προσφέροντας κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ για τον Κάνγκουα και επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να χρησιμοποιήσουν τον παίκτη στα δύο ματς με την Βίκινγκουρ στα προκριματικά του Champions League.

Ο Κινγκς Κάνγκουα αναμένεται να έρθει στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί, πιθανότατα την ερχόμενη Παρασκευή (31.07.2026).

סוכמה העברתו של קינגס קנגאווה לפנאתנייקוס היוונית. קינגס ישחק במשחק הגומלין מול ויקינגור, ואחריו ימריא לבדיקות רפואיות ולחתימה ביוון. pic.twitter.com/XyO7Wydh0F — Hapoel Be’er Sheva (@HBS_FC) July 24, 2026

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ βρέθηκε κοντά στην απόκτηση του Κάνγκουα, αλλά αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του παίκτη, μετά τη συμμετοχή του 27χρονου Ζαμπιανού μέσου στον αγώνα της Χάποελ με τη Βίκινγκουρ, ανοίγοντας οριστικά τον δρόμο για τον Παναθηναϊκό, με τον παίκτη να ετοιμάζει πλέον τις βαλίτσες του για την Αθήνα.