Ο Γιούρτσεβεν επιστρέφει στη δράση και είναι κανονικά στη δωδεκάδα της Εθνικής Τουρκίας

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι έτοιμος να επανέλθει στην ενεργό δράση μετά τη θλάση που είχε υποστεί στις αρχές Νοεμβρίου. Είναι κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Τουρκίας και αυτό σημαίνει πως θα ενισχύσει και τον Παναθηναϊκό, μόλις γυρίσει από τα παιχνίδια των «παραθύρων».

Η Εθνική Τουρκίας αντιμετωπίζει τη Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα αγωνιστεί κανονικά στην αναμέτρηση. Ο Τσέντι όσμαν παραμένει εκτός δράσης και ίσως αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας με την Ελβετία.

Ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τη Βαλένθια (05/12/25) θα έχει στη διάθεσή του, εκτός απροόπτου, τον Ομέρ Γιούρτσεβεν και ίσως και τον Τσέντι Όσμαν, που είναι κοντά στην επιστροφή του.