To ΒΒC αποφάσισε να επαναφέρει στη θέση του τον Γκάρι Λινέκερ, μετά την απομάκρυνση του λόγω σχολίων του κατά της βρετανικής κυβέρνησης.

Η απόφαση του BBC να προχωρήσει στην απόλυση του Γκάρι Λίνεκερ από τη θέση του παρουσιαστή στη θρυλική εκπομπή “Match of the day” προκάλεσε σάλο στην Αγγλία, με αποτέλεσμα ο τηλεοπτικός σταθμός να κάνει… τούμπα και να αποφασίσει την επιστροφή του σπουδαίου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Το τεράστιο κύμα αντιδράσεων άλλαξε την άποψη των ανθρώπων του BBC που ανακάλεσαν την απόφαση τους.

Μάλιστα, την Δευτέρα (13/03) το BBC εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία έκανε γνωστό πως ο Γκάρι Λίνικερ θα βρεθεί ξανά στη γνώριμη για αυτόν θέση του τηλεπαρουσιαστή, με τον γενικό διευθυντή του σταθμού να ζητάει μάλιστα δημόσια συγγνώμη από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή.

“Είμαι χαρούμενος που βρήκαμε μία λύση προς τα εμπρός, ανυπομονώ να βρεθώ ξανά on air”‘, τόνισε ο Γκάρι Λίνεκερ μέσω γραπτής δήλωσής του.

BREAKING: BBC apologises to Gary Lineker and announces an independent review into social media guidance.



In a statement, Lineker said he is "glad we have found a way forward" and is looking forward to getting "back on air."



