Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ξέκοψε τα «σενάρια»: «Δεν γυρίζω στην Ευρώπη, αυτός είναι ο στόχος μου στο NBA»

Μπορεί να μην έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής στο NBA, αλλά ο Γάλλος φόργουορντ βάζει την οικογενειακή ασφάλεια πάνω απ’ όλα
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

Το όνομα του Γκέρσον Γιαμπουσέλε μπήκε σε μετεγγραφικά σενάρια το τελευταίο διάστημα, λόγω και του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής που έχει στο NBA και στους Νιου Γιορκ Νικς. Μάλιστα, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, δεν ήταν λίγοι που τον ενέπλεξαν με τον Παναθηναϊκό.

Ο 30χρονος φόργουορντ διανύει την τέταρτη σεζόν του στο ΝΒΑ θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες και ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Σε πρόσφατη συζήτηση που είχε με Γάλλο YouTuber, ο 30χρονος φόργουορντ ήταν απόλυτος για το μέλλον του στο NBA!

“Αν παίξεις τρία χρόνια εκεί, εξασφαλίζεις σύνταξη για όλη σου τη ζωή. Μετά από τέσσερα χρόνια, τα ιατρικά έξοδα είναι εξασφαλισμένα επίσης για όλη σου τη ζωή.

Μετά από πέντε χρόνια, τα ιατρικά έξοδα είναι εξασφαλισμένα για όλη σου την οικογένεια. Θέλω να κλείσω τουλάχιστον πενταετία στο NBA, ώστε η οικογένειά μου να έχει το πλεονέκτημα της ιατρικής περίθαλψης για πάντα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στη ζωή”, είπε ο Γιαμπουσέλε βάζοντας τέλος στα σενάρια.

Ο Γάλλος διανύει την τέταρτη σεζόν του στο NBA, φέτος αγωνίζεται στους Νικς, ενώ πέρυσι πραγματοποίησε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς. Με συμβόλαιο 5,5 εκατ. δολαρίων και player option για πέμπτη σεζόν, ο Γιαμπουσέλε δείχνει αποφασισμένος να παραμείνει στο “μαγικό κόσμο” του μπάσκετ.

