Ο Γκβάρντιολ μπαίνει στο χειρουργείο και δύσκολα θα ξαναπαίξει τη φετινή σεζόν στη Μάντσεστερ Σίτι

Άσχημα νέα στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου και πολύ δύσκολα θα καταφέρει να βοηθήσει ξανά την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν!

Ο σοβαρός τραυματισμός με τον οποίο αποχώρησε ο Κροάτης αμυντικός από το ισόπαλο (1-1) ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Τσέλσι στο Etihad, τον αναγκάζει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Γκβάρντιολ έχει υποστεί κάταγμα στο δεξί πόδι και -σύμφωνα με την ενημέρωση τη Μάντσεστερ Σίτι- δεν μπαίνει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του (θα ξεκαθαρίσει μετά την επέμβαση που θα κάνει).

Σύμφωνα όμως με όσα αναφέρονται στα αγγλικά ρεπορτάζ, φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή ο παίκτης να προλάβει να αγωνιστεί ξανά την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά.