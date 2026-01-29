Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ τρόλαρε τη Μονακό για τα οικονομικά της προβλήματα

Η Μονακό είναι και φέτος από τα φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, αλλά ο ιδιοκτήτης της αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και ο ομόλογός του στη Χάποελ Τελ Αβίβ βρήκε την ευκαιρία να τρολάρει τους Μονεγάσκους στα social media.

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, γράφει συχνά στα social media και σχολίασε με δόση χιούμορ την ανάρτηση της Μονακό, για τις εξελίξεις στην ομάδα.

Η ανάρτηση της Μονακό

«Η Μονακό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια δομημένη μεταβατική φάση. Ο σύλλογος είναι λειτουργικά σταθερός και οι αθλητικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πλήρως συντονισμένα και εργάζονται ενεργά για μια μακροπρόθεσμη λύση που θα ενισχύσει περαιτέρω το έργο.

Δεδομένης της ποιότητας, της δυναμικής και της στρατηγικής σημασίας του συλλόγου, υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη ότι αυτή η φάση θα ολοκληρωθεί θετικά στο εγγύς μέλλον.

Η κυβέρνηση του Μονακό αναγνωρίζει την ισχυρή εικόνα και αξία του συλλόγου και επιβλέπει την κατάσταση για να διασφαλίσει ότι το μέλλον του παραμένει τόσο ελπιδοφόρο όσο η πρόσφατη άνοδος της Roca».

Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της Χάποελ

«Εντάξει, ωστόσο, αν θέλετε να μας δώσετε κάποιους παίκτες, είμαι πρόθυμος να βοηθήσω».

Ok, however if you wish to drop some players I’m happy to help — Ofer (@OferYannay) January 29, 2026

Χάποελ και Μονακό είναι πιθανό πάντως να “παλέψουν” φέτος και για την κορυφή της Euroleague.