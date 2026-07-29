Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς – Άλεξ Nτε Μινόρ 1-2: Αποκλεισμός παρά τη «μάχη» για τον Έλληνα τενίστα στην Ουάσινγκτον

Πρόωρο «αντίο» από τον Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ουάσιγκτον
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην Ουάσινγκτον (Photo by Nick Piacente/Sipa USA)
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς “πάλεψε” μέχρι τέλους τον αγώνα με τον Άλεξ Ντε Μινόρ στην Ουάσινγκτον, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-3) και τον αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο του τουρνουά.

Παρότι είχε εξ αρχής δύσκολο έργο, κόντρα στο Νο6 της παγκόσμιας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε σε καλή κατάσταση στην Ουάσιγκτον και έχασε στις λεπτομέρειες της ευκαιρία για μία σημαντική πρόκριση κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρήκε πρώτος μπρέικ στο πρώτο σετ και πήρε το δεύτερο, αλλά δεν απέφυγε τον αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο του αμερικανικού όπεν.

Ο Άλεξ Ντε Μινόρ έβγαλε αντίδραση στο πρώτο σετ και με δύο σερί δικά του μπρέικ, έφθασε στο 1-0 με 6-4, για να πάρει προβάδισμα νίκης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ισοφάρισε στη συνέχεια σε 1-1, με το μοναδικό μπρέικ στο δεύτερο σετ και έτσι όλα κρίθηκαν στο τρίτο και τελευταίο σετ.

Εκεί οι δύο τενίστες έδωσαν μεγάλη “μάχη”, αλλά ο Αυστραλός ήταν αυτός που βγήκε νικητής, αφού ένα μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ ήταν αρκετό για να του χαρίσει τη νίκη και την πρόκριση στη συνέχεια του τουρνουά.

Ο Τσιτσιπάς από την άλλη πλευρά, προερχόταν από την κατάκτηση του τροπαίου στο Γκστάαντ, αλλά δεν κατάφερε να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και στην Ουάσινγκτον.

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