O Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις

Την ενίσχυσή του με τον 27χρονο Αμερικανό φόργουορντ, Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις γνωστοποίησε σήμερα ο Ηρακλής. Επιλογή που δρομολογήθηκε από τον «Γηραιό» για να καλυφθεί η θέση που έμεινε κενή στο ρόστερ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι.

Στην σχετική ανακοίνωσή της, η ομάδα της Θεσσαλονίκης αναφέρει «Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Justin Edler-Davis, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1998 στο San Diego της California. Έχει ύψος 1,96 μ. και αγωνίζεται και στις δύο θέσεις των forwards.

Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο Morse High School της ιδιαίτερης πατρίδας του και το 2018 επέλεξε το πανεπιστήμιο Cal State Bakersfield, στο οποίο παρέμεινε για μια πενταετία (2017-2022), αποκτώντας πτυχίο στην Επικοινωνία.

Την τελευταία του σεζόν (2021-2022) στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ είχε 8,5 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 28 παιχνίδια.

Ο Edler-Davis εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πετυχημένους αθλητές του πανεπιστημίου και με 149 συμμετοχές κατέχει το ρεκόρ για τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του.

Η επαγγελματική του καριέρα άρχισε τη σεζόν 2022-2023 από την Πορτογαλία, με τη φανέλα της Lusitania. Σε 21 παιχνίδια μέτρησε 15,8 πόντους, 8,6 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ και 1,4 κλεψίματα, ανά ματς.

Το καλοκαίρι του 2023 “ μετακόμισε” στην πρωταθλήτρια Κοσόβου (την αγωνιστική περίοδο 2022-2023), KB Peja, με την οποία συμμετείχε στα Προκριματικά του Basketball Champions League και στη συνέχεια στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Συνολικά αγωνίστηκε σε 44 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 17,4 πόντους, 9,2 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 2,1 κλεψίματα.

Πέρυσι (2024-2025) ήταν παίκτης της Voluntari, με την οποία κατέκτησε την European North Basketball League, αλλά και το Κύπελλο Ρουμανίας. Στον τελικό της ENBL απέναντι στους Newcastle Eagles ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ρουμάνικης ομάδας με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Τα νούμερά του ολόκληρη τη χρονιά ήταν: 14 πόντοι, 5,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 44 παιχνίδια.

Το ξεκίνημα της φετινής σεζόν (2025-2026) τον βρήκε στους Veolia Hamburg Towers και σε 16 παιχνίδια σε γερμανικό πρωτάθλημα και κύπελλο, αλλά και στο EuroCup πετύχαινε 8,8 πόντους κι έπαιρνε 4,6 ριμπάουντ».