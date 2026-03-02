Ο Ισίδωρος Κούβελος καλωσόρισε πίσω στην Ελλάδα τις αδελφές Αλεξανδρή: «Για μένα ήταν απόφαση ζωής»

Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής Αλεξανδρή στην Ελλάδα επικυρώθηκε και τυπικά τη Δευτέρα (02.03.2026), με την επίσκεψή τους στην έδρα της ΕΟΕ, όπου συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο.

Οι τρίδυμες παγκόσμιες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα εκπροσωπήσουν και πάλι τα ελληνικά χρώματα, μετά από μία πολυετή παρουσία τους στο διεθνές στερέωμα υπό τη σημαία της Αυστρίας, και ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, τις καλωσόρισε λέγοντας: “Μας δώσατε πολύ μεγάλη χαρά που γυρίσατε. Η επιστροφή σας είναι πολύ σημαντική, πρώτα απ΄όλα για σας, αλλά και για την πατρίδα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για όλο το ελληνικό αθλητισμό. Αυτό είναι το σπίτι σας, αυτή είναι η οικογένειά σας.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αλλά και η Κολυμβητική Ομοσπονδία, είναι τα σπίτια σας, έτσι πρέπει να νιώθετε. Σας αγκαλιάζουμε, σας αγαπάμε, σας θέλουμε κοντά μας. Eίμαι ένα χρόνο πρόεδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά η μεγαλύτερη συγκίνηση είναι αυτή που νιώθω σήμερα εδώ μαζί. Όταν μου είπε ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, ότι πρέπει να επιδιώξουμε την επιστροφή σας, για μένα ήταν απόφαση ζωής. Και να ξέρετε ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην σας λείψει τίποτα και να αφοσιωθείτε στον πρωταθλητισμό”.

Θυμίζουμε ότι οι 28χρονες Αννα-Μαρία, Ειρήνη-Μαρίνα και Βασιλική εκπροσώπησαν την Ελλάδα στις μικρές ηλικίες, αλλά και στην κατηγορία γυναικών (συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό του 2012), όμως στη συνέχεια ήρθαν σε ρήξη με την ΚΟΕ και μετακόμισαν στην Αυστρία, όπου πήραν την υπηκοότητα και αγωνίστηκαν επί σειρά ετών εκπροσωπώντας τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης.

Πριν από λίγα 24ωρα, όμως, η αυστριακή ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή φεύγουν από τη χώρα μετά από περίπου έντεκα χρόνια και επιστρέφουν στην Ελλάδα, με στόχο να συνεχίσουν εδώ την καριέρα τους.

Εκ μέρους των αδελφών Αλεξανδρή, η Άννα-Μαρία δήλωσε: «Πραγματικά τέτοια αγάπη, τέτοια στήριξη, τέτοια λόγια, είναι όλα μοναδικά για μας και έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Τα εκτιμάμε ιδιαίτερα και μπορώ να πω ότι μας δίνουν και ένα επιπλέον κίνητρο για την προπόνηση. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες και κλαίμε συνέχεια τις τελευταίες μέρες. Νιώθουμε όμως και μια μεγάλη ευθύνη γιατί εκπροσωπούμε πλέον την Ελλάδα. Και ανυπομονούμε όλα αυτά που έχουμε βιώσει σε συναισθήματα από σας, τα λόγια σας, να τα χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά και να βγει στην προπόνηση».

Στην υποδοχή των τριών αθλητριών ήταν και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, Θωμάς Τόκας, και η ειδική γραμματέας της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (και υπεύθυνη του αθλήματος), Δέσποινα Καράμπελα.