Ο Καμπελά του Ολυμπιακού θα συνεχίσει ως δανεικός στη Ναντ σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα

Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ναντ για τη παραχώρηση του Ρεμι Καμπελά μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με τη μορφή δανεισμού.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12/25) έχουν εμφανιστεί δημοσιεύματα που μιλούσαν για ενδιαφέρον της Ναντ για τον Καμπελά, όμως πλέον στη Γαλλία μιλούν για συμφωνία του Ολυμπιακού με την ομάδα της Ligue 1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Καμπελά έχει αγωνιστεί δέκα φορές με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχοντας μοιράει τρεις ασίστ, ενώ είχε μείνει εκτός από τη λίστα του Champions League.

Μένει να φανεί αν ο Καμπελά πράγματι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Γαλλία για λογαριασμό της Ναντ, όπου είναι στην 17η θέση της βαθμολογίας και κινδυνέυει με υποβιβασμό.