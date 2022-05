Ο Κλιντ Καπέλα των Ατλάντα Χοκς βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές και μεταξύ άλλων πήγε στο Ζάππειο και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

O 28χρονος Ελβετός σέντερ ανέβασε μία σειρά από σχετικές φωτογραφίες στα social media, δείχνοντας να απολαμβάνει τα αξιοθέατα στην πατρίδα μας, ενώ σχόλιο για το πόσο καλά περνάει έκανε και ο σούπερ σταρ της ομάδας του, Τράε Γιανγκ.

Ο Καπέλα φωτογραφήθηκε μάλιστα και με έναν τσολιά έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, πριν καταλήξει στη θάλασσα για να ζήσει το ελληνικό καλοκαίρι.

The world is too big to limit yourself 🇬🇷 ☀️ pic.twitter.com/jn8mVOSttG