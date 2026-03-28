Ο Καρέτσας στο στόχαστρο της Μίλαν, 30 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Γκενκ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μαγεύει άπαντες με τις εμφανίσεις του με την Γκενκ και τη φετινή σεζόν και σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία, η Μίλαν επιθυμεί να τον κάνει δικό της το καλοκαίρι.

Η Μίλαν στη μεταγραφική περίοδο θα ψάξει έμπειρους παίκτες, αλλά και ανερχόμενα ταλέντα με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να είναι ένα από αυτά. Το όνομά του παρομοιάζεται με του Μπερνάντο Σίλβα στην εποχή της Μπενφίκα και της Μονακό, όταν ο Πορτογάλος τρέλαινε κόσμο.

Η Γκενκ μετά το ενδιαφέρον της Μίλαν, αλλά και άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων ζητά ήδη 30 εκατομμύρια ευρώ και είναι πιθανό η πώλησή του να φτάσε σε ακόμα μεγαλύτερα ποσά.

Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός τη φετινή σεζόν σε 43 παιχνίδια με την Γκενκ έχει πετύχει 3 γκολ και έχει μοιράσει 18 ασίστ. Αυτές οι 18 ασίστ είναι που κάνουν πολλούς να τον συγκρίνουν με τον Σίλβα στα πρώιμα στάδια της καριέρας του.