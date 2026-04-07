Ο Κάρλο Αντσελότι θα ανανεώσει με τη Βραζιλία μέχρι το 2030

Κοντά σε συμφωνία οι δύο πλευρές, θα την ανακοινώσουν πριν το Μουντιάλ
Ο Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο της Ρεάλ / REUTERS / Juan Medina

Ο Κάρλο Αντσελότι ετοιμάζεται για την πρώτη του μεγάλη διοργάνωση με την εθνική Βραζιλίας, αλλά πριν το Μουντιάλ αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την ομοσπονδία της “σελεσάο”.

Στη Βραζιλία έχουν μείνει ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το πρώτο διάστημα του Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο της εθνικής τους ομάδας και έτσι του έχουν ήδη προσφέρει επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα Μέσα μάλιστα, οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία και η ανανέωση της συνεργασίας του θα ανακοινωθεί πριν το Μουντιάλ της Αμερικής.

