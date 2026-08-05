Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1: Αφελείς οι πράσινοι στο ΟΑΚΑ και όλα ανοιχτά για την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του και έμεινε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 στην πρώτη αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στη Βουλγαρία θα κριθεί η πρόκριση στα πλέι οφ. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού ήταν προβληματική για ακόμα ένα παιχνίδι και θα μπορούσε ακόμα και να ηττηθεί από την ΤΣΣΚΑ 1948, καθώς στην επανάληψη αυτή ήταν που είχε τις δύο μεγάλες ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα στη μάχη της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League.

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Ο Λιβάι Γκαρσία ήταν στο ΟΑΚΑ και είδε από κοντά τους νέους του συμπαίκτες. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη ρεβάνς με την βουλγαρική ομάδα (11/08/26, 20:30).

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά το ματς πιέζοντας ψηλά και διατηρώντας την κατοχή του αγώνα, ψάχνοντας τα κενά στην άμυνα των Βούλγαρων. Η πρώτη απειλή ήρθε στο 3′ με τον Τσιριβέγια, που πήρε την μπάλα μετά από προσπάθεια του Ραστόντερ, όμως το σουτ του Ισπανού απομακρύνθηκε από την άμυνα της ΤΣΣΚΑ 1948.

Οι πράσινοι στο 21′ βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα μετά από υπέροχη σέντρα του Αντίνο, η οποία βρήκε τον Γιάγκουσιτς, που με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο ΟΑΚΑ και γνώρισε την αποθέωση των φιλάθλων.

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Ο Ντε Φράι είχε την ευκαιρία στο 27′ να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, όταν έκλεψε την μπάλα και σούταρε με τη μία από απόσταση, αναγκάζοντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα σε μία εντυπωσιακή επέμβαση.

Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχασε το μυαλό του στο πρώτο μέρος και έδωσε ευκαιρίες στην ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία μετά από αλλεπάλληλα κόρνερ βρήκε χώρο στην αριστερή πλευρά των πρασίνων, με τον Ρούσεβ να πλασάρει την σχεδόν ανυπεράσπιστη εστία για να κάνει το 1-1 στο 31′.

Μέχρι την ανάπαυλα το ματς δεν είχε καλό ρυθμό, αφού ο Παναθηναϊκός ψαχνόταν στο γήπεδο. Μόνο από το 40′ και μετά πήρε και πάλι την μπάλα στα πόδια του, χωρίς όμως να βρίσκει κάποια ευκαιρία.

Ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα στο δεύτερο μέρος, όμως ουσιαστικά δεν απείλησε τον Μαρίνοφ, σε αντίθεση με την ΤΣΣΚΑ 1948 που ήταν κίνδυνος θάνατος στις αντεπιθέσεις.

Στο 58′ ο Πένια έκανε σωτήρια απόκρουση σε τετ α τετ του Ρούσεβ, που βρήκε απαγορευτικά πολύ χώρο στην πράσινη άμυνα, η οποία έδωσε πολλά δικαιώματα με τις επιστροφές της.

Η ΤΣΣΚΑ 1948 είχε δοκάρι με τον Γκάσεβιτς στο 82′ μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ο παίκτης των Βούλγαρων δοκίμασε το πόδι του από μακριά και λίγο έλειψε να σοκάρει το «τριφύλλι».

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να αποδοκιμάζουν για την κακή εικόνα της ομάδας του Νίστρουπ από το γκολ του Γιάγκουσιτς και μετά.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας (85′ Κάτρης), Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς (85′ Κοντούρης), Καμαρά (67′ Τσέριν), Πελίστρι (60′ Ταμπόρδα), Αντίνο (67′ Ζαρουρί), Ραστόντερ.

ΤΣΣΚΑ 1948: Μαρίνοβ, Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουέγιαρ (74′ Φράνκο), Ζεμζέμι, Ρούσεβ, Μέγερ, Α. Ίλιεβ (67′ Ντιαλό).