Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στο ΟΑΚΑ μετά την ισοπαλία με την ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Παναθηναϊκός έμεινε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και ανάγκασε τους φίλους της ομάδας να αποδοκιμάσουν μετά το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Οι πράσινοι οπαδοί είδαν τον Παναθηναϊκό να μπαίνει δυνατά στο ματς, όμως μετά το γκολ που πέτυχε ο Γιάγκουσιτς, η απόδοση της ομάδας έπεσε αισθητά και αυτό δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με αποτέλεσμα το ματς των προκριματικών του Conference League να ολοκληρώνεται ισόπαλο.

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να σώσει την ευρωπαϊκή του χρονιά στη Βουλγαρία, αν θέλει να έχει το δικαίωμα να παλέψει για μία θέση στη League Phase του Conference League και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να είναι πιο απειλητικός και λιγότερο αφελής στα αμυντικά του καθήκοντα, καθώς θα μπορούσε εύκολα να είχε ηττηθεί από την βουλγαρική ομάδα.