Αθλητικά

Ο Κένεθ Φαρίντ με διπλή παρουσία στο Top 10 της Euroleague με τα καλύτερα μπλοκ του Νοεμβρίου

Ο Αμερικανός στο νούμερο 2 των κορυφαίων μπλοκ της διοργάνωσης για το Νοέμβριο
Κένεθ Φαρίντ
Ο Κένεθ Φαρίντ μπλοκάρει τον αντίπαλό του/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Κένεθ Φαρίντ έχει αλλάξει την εικόνα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά και στην επίθεση. Τα γρήγορα πόδια και η αλτικότητά του, προσφέρουν εντυπωσιακές φάσεις στους φίλους της Euroleague.

Τα μπλοκ του Κένεθ Φαρίντ στα παιχνίδια (4) που έχει αγωνιστεί στη Euroleague είναι πολλά (8) και εντυπωσιακά, με κορυφαίο αυτό πάνω στον Καμπενγκέλε της Dubai BC, που πήγε για alley oop κάρφωμα χωρίς να υπολογίσει την ικανότητα του Αμερικανού. Αυτή η τάπα του χάρισε τη δεύτερη θέση στο Top 10 της σχετικής κατηγορίας για το μήνα Νοέμβριο.

Η δεύτερη τάπα του, που πήρε τη 10η θέση των ωραιότερων μπλοκ του μήνα, ήταν στο παιχνίδι με την Παρί στη Γαλλία, την οποία έκανε χωρίς να φοράει παπούτσι, και μάλιστα στην αντεπίθεση κατάφερε να πάρει και φάουλ για βολές.

 

Στην κορυφή των φάσεων ήταν το μπλοκ του Μπαντιό της Βαλένθια, πάνω στον Γιόβιτς της Μπάγερν Μονάχου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo