Ο Κέντρικ Ναν αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοφ: «Κανείς δεν σκοράρει όπως αυτός»

Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού έβγαλε το… καπέλο του στον Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού, σε ένα νέο video της Euroleague με δήλωση του Αμερικανού γκαρντ για τον Βούλγαρο φόργουορντ και πρώην MVP της διοργάνωσης.

Κέντρικ Ναν και Σάσα Βεζένκοφ είναι φέτος τα φαβορί για το βραβείο του κορυφαίου της διοργάνωσης και οι πρώτοι σκόρερ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού αντίστοιχα, αλλά το γεγονός δεν απέτρεψε τον πρώτο να αποθεώσει τον δεύτερο.

«Είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά κυρίως είναι σπουδαίος τύπος. Και μόνο που τον βλέπω να παίζει, αυτό που κάνει είναι απίστευτο, μοναδικό. Κανείς δεν σκοράρει όπως αυτός για να είμαι ειλικρινής.

Είναι πολύ αποτελεσματικός χωρίς να έχει την μπάλα στα χέρια του συνεχώς. Είναι πολύ σπάνιο αυτό στο μπάσκετ, δεν το κάνουν πολλοί. Το ταλέντο του είναι εμφανές, είναι σπουδαίος παίκτης και άνθρωπος».

