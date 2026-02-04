Ο Κέντρικ Ναν δεν παίζει με Παρτιζάν και επιστρέφει στο Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να επιβιώσει στην Euroleague χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση μετά τον τραυματισμό του.

Ο Κέντρικ Ναν δεδομένα δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Πέμπτης (5/2/2026) με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 27η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο εκτός απροόπτου θα επιστρέψει στο κρίσιμο παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με τη Φενέρμπαχτσε (13/02, 21:15) στην Αθήνα για την 28η αγωνιστική.

Η αποθεραπεία του Αμερικανού γκαρντ πηγαίνει πολύ καλά, με τον Ναν να έχει σχεδόν αφήσει πίσω του το διάστρεμμα που είχε υποστεί και να ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στη δράση, ο οποίος θα αλλάξει επίπεδο τον Παναθηναϊκό.