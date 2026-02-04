Αθλητικά

Ο Κέντρικ Ναν δεν παίζει με Παρτιζάν και επιστρέφει στο Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού
Ο Κέντρικ Ναν
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να επιβιώσει στην Euroleague χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση μετά τον τραυματισμό του.

Ο Κέντρικ Ναν δεδομένα δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Πέμπτης (5/2/2026) με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 27η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο εκτός απροόπτου θα επιστρέψει στο κρίσιμο παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με τη Φενέρμπαχτσε (13/02, 21:15) στην Αθήνα για την 28η αγωνιστική.

Η αποθεραπεία του Αμερικανού γκαρντ πηγαίνει πολύ καλά, με τον Ναν να έχει σχεδόν αφήσει πίσω του το διάστρεμμα που είχε υποστεί και να ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στη δράση, ο οποίος θα αλλάξει επίπεδο τον Παναθηναϊκό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
284
265
231
128
122
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo