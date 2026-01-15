Ο Κέντρικ Ναν είναι αμφίβολος για τη νέα «διαβολοβδομάδα» του Παναθηναϊκού στη Euroleague

Χωρίς να έχει τον Κέντερικ Ναν στη σύνθεσή του, ο Παναθηναϊκός “λύγισε” στην έδρα της Μπάγερν (85-78) και είδε το ρεκόρ του στη Euroleague να υποχωρεί στο 13-9.

Ο Κέντρικ Ναν ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στην ποδοκνημική και μετά την απουσία του στο παιχνίδι με τους Βαυαρούς, η συμμετοχή του θεωρείται αμφίβολη και στην ερχόμενη κρίσιμη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague και τις αναμετρήσεις με Μπασκόνια (Athens TC) και Μακάμπι στο Ισραήλ.

Είναι προφανές, πως στον Παναθηναϊκό δεν πρόκειται να ρισκάρουν αν ο παίκτης δεν είναι 100% έτοιμος να αγωνιστεί, αφού ακολουθούν σημαντικά παιχνίδια. Το “τριφύλλι” έχει μπροστά του εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για την GBL και όπως όλα δείχνουν, ο Αμερικάνος γκαρντ δεν θα αγωνιστεί στο ματς της Πυλαίας.