Αθλητικά

Ο Κέντρικ Ναν έμεινε εκτός του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός και είναι αμφίβολος ενόψει «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague

Ο Αμερικανός απουσίασε από το ματς των “πρασίνων” στην έδρα της Μπάγερν
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Νοκ-άουτ από την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την GBL (18.01.2026, 16:00) έχει τεθεί ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει υποστεί διάστρεμμα, δεν προπονήθηκε την Παρασκευή (16.01.2026) και έτσι τέθηκε εκτός αποστολής.

Θυμίζουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα ακολουθεί διπλή αγωνιστική στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει εντός έδρας την Μπασκόνια (20.01.2026, 21:15, Newsit.gr) και εκτός έδρας την Μακάμπι Τελ Αβίβ (22.01.2026, 21:05, Newsit.gr).

Με βάση τα τωρινά δεδομένα, η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν στο ματς με τη Μπασκόνια στο “Telekom Center” μοιάζει δύσκολη, με τους “πράσινους” να διατηρούν περισσότερες ελπίδες για πιθανή επιστροφή του παίκτη, στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
167
110
67
44
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Σάκκαρη: «Ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα γίνει το καλοκαίρι του 2027»
«Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να συνεχίσω να παίζω τένις» παραδέχτηκε η αθλήτρια
Η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 11
Newsit logo
Newsit logo