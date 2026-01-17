Ο Κέντρικ Ναν έμεινε εκτός του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός και είναι αμφίβολος ενόψει «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague

Νοκ-άουτ από την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την GBL (18.01.2026, 16:00) έχει τεθεί ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει υποστεί διάστρεμμα, δεν προπονήθηκε την Παρασκευή (16.01.2026) και έτσι τέθηκε εκτός αποστολής.

Θυμίζουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα ακολουθεί διπλή αγωνιστική στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει εντός έδρας την Μπασκόνια (20.01.2026, 21:15, Newsit.gr) και εκτός έδρας την Μακάμπι Τελ Αβίβ (22.01.2026, 21:05, Newsit.gr).

Με βάση τα τωρινά δεδομένα, η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν στο ματς με τη Μπασκόνια στο “Telekom Center” μοιάζει δύσκολη, με τους “πράσινους” να διατηρούν περισσότερες ελπίδες για πιθανή επιστροφή του παίκτη, στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι.