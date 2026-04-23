NBA playoffs: Οι Πιστονς έφεραν τη σειρά με τους Μάτζικ στα ίσα, οι Θάντερ έκαναν το 2-0 κόντρα στους Σανς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έβγαλαν αντίδραση. Νίκησαν εντός έδρας με 98-83 τους Ορλάντο Μάτζικ και ισοφάρισαν τη σειρά των play off του NBA στο 1-1. Το 30-3 σερί που έτρεξαν στην αναμέτρηση ήταν αυτό που στην ουσία τους έδωσε και το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος των Ντιτρόιτ Πιστονς ήταν ο Κέιντ Κάνιγχαμ, ο οποίος έκανε double double με 27 πόντους και έντεκα ασίστ. “Διπλός” ήταν και ο Τομπάιας Χάρις, ο οποίος είχε 16 πόντους και έντεκα ριμπάουντ. Για τους Ορλάντο Μάτζικ, ο Τζέιλεν Σαγκς ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας (19π.), ενώ ο Πάολο Μπανκέρο σταμάτησε στους 18 πόνους.

Στο άλλο ματς για τον πρώτο γύρο των playoffs στο NBA, οι Θάντερ επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους κόντρα στους Φοίιξ Σανς, επικρατώντας 120-107 και κάνοντας το 2-0 στη σειρά.

Κορυφαίος των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ήταν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 37 πόντους (13/25 σουτ), 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Μεγάλη η συνεισφορά του Τζέιλεν Γουίλιαμς για τους νικητές (έβαλε 19 πόντους πριν αποχωρήσει λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο), ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν είχε 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 μπλοκ.

Για του; Φοίνιξ Σανς, ο Μπρουκς έβαλε 30 πόντους στο αντίπαλο καλάθι, ενώ είχε και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μπούκερ είχε 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Να αναφέρουμε ότι πριν από το τζάμπολ, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ τιμήθηκε με το βραβείο του Clutch Player of the Year, επιβεβαιώνοντας την επιρροή του στα κρίσιμα σημεία των αγώνων – κάτι που φρόντισε να αποδείξει και στο παρκέ.

Τα αποτελέσματα:

Πίστονς – Μάτζικ 98-83 (1-1)

Θάντερ -Σανς 120-107 (2-0)