Ο Κέντρικ Ναν έβαλε ασύλληπτο buzzer beater τρίποντο πίσω από το κέντρο στο Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

Ο Κέντρικ Ναν σήκωσε το ΟΑΚΑ στο πόδι στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κέντρικ Ναν κράτησε το καλύτερο για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, πετυχαίνοντας buzzer beater πίσω από το κέντρο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε την μπάλα και υπό την πίεση του χρόνου, σούταρε πίσω από το κέντρο.

AT THE BUZZER BEFORE HALFCOURT….



NUNN BETTER ☘️pic.twitter.com/5251KSgiTQ