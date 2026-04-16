Ο Κέντρικ Ναν με μυϊκό σπασμό πριν το Παναθηναϊκός – Εφές: «Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα» δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

Ο Τούρκος κόουτς εξήγησε, πως προέκυψε το συγκεκριμένο πρόβλημα στον Αμερικανό γκαρντ
Ξαφνικό πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με Κέντρικ Ναν, παραμονές του εντός έδρας αγώνα του κόντρα στην Αναντολού Εφές, για το φινάλε της regular season της Euroleague (17.04.2026, 21:15, newsit.gr).

Ο Κέντρικ Ναν ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού, καθώς ταλαιπωρήθηκε από μυϊκό σπασμό στη μέση.

“Ο Ναν ήταν καλά μέσα στην εβδομάδα, αλλά τώρα πριν την προπόνηση σήκωσε μερικά βάρη και έχει σπασμό στη μέση και μου ζήτησε να κάνει θεραπεία για να είναι έτοιμος αύριο. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Μου είπε ότι αύριο το πρωί στο shoot around νομίζει ότι θα είναι έτοιμος” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν για τον Κέντρικ Ναν.

