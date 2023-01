“Για όλα παίζει ρόλο η οπτική γωνία” ανέφερε ο Κέβιν Χαρτ, ποστάροντας τις στιγμές που βρέθηκε δίπλα στον Τζόελ Εμπίντ των Σίξερς, στο περιθώριο αγώνα για το Αμερικανκό football.

Ο Τζόλε Εμπίντ κάνει “λαμπερή” καριέρα στο ΝΒΑ, εκμεταλλευόμενος με ιδανικό τρόπο τα 2,13 ύψος που του έδωσε η φύση. Απ’ την άλλη, ο Κέβιν Χαρτ μοιράζει άπλετο γέλιο μέσα από τις ταινίες και τα stand up που κάνει, διακωμωδώντας πολλές φορές το ύψος του (1,63 μ.).

Έχουν δηλαδή 50 εκατοστά διαφορά! Οι δυο τους βρέθηκαν σε αγώνα πρωταθλήματος του NFL και συνύπαρξη τους προκάλεσε αρκετό γέλιο στα social media, με τον Κέβιν Χάρτ -ΦΥΣΙΚΑ- να… αυτοτρολάρεται!

“Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς, αλλά εγώ βλέπω δυο γαμ@@@ γίγαντες. Για όλα παίζει ρόλο η οπτική γωνία” σχολίασε, βάζοντας μάλιστα και μια φωτιγραφία στην οποία ο Εμπίντ δείχνει να έχει… σκύψει λίγο και ο διάσημος ηθοποιός φτάνει κοντά στον ώμο του.

Joel Embiid and Kevin Hart are in the house for today’s NFC Championship game pic.twitter.com/3uWPs5NTvz