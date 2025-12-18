Ο Κιλιάν Εμπαπέ απέχει 90′ από ένα ιστορικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ένα 90λεπτο και ένα γκολ μακριά από το να ισοφαρίσει ένα ιστορικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο απέχει πλέον ο Κιλιάν Εμπαπέ. Με τα δυο γκολ που πέτυχε στο ματς Κυπέλλου της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Ταλαβέρα (2-3) ο Γάλλος επιθετικός έφτασε 58 με τους “μερένγκες” μέσα στο 2025 (ημερολογιακό έτος).

Στο τελευταίο της ματς για το 2025, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται το βράδυ του Σαββάτου (20.12.2025) τη Σεβίλλη για την 17η αγωνιστική της La Liga. Σε περίπτωση που πετύχει ένα γκολ κόντρα στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα και του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, τότε ο Κιλιάν Εμπαπέ θα θα ισοφαρίσει την ιστορική επίδοση του (59 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος) του Κριστιάνο Ρονάλντο, την οποία είχε πετύχει το 2013.

Εάν όμως ο Γάλλος φορ παραβιάσει δυο φορές την εστία της Σεβίλλης, τότε θα κάνει δική του τη συγκεκριμένη πρωτιά στους Μαδριλένους και θα… προσπεράσει τον Πορτογάλο “αστέρα” του ποδοσφαίρου.

Θυμίζουμε ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέκτησε το “Χρυσό Παπούτσι” την περασμένη αγωνιστική σεζόν, στην οποία σκόραρε 31 γκολ σε 34 αγώνες της La Liga.