Ο Κιλιάν Εμπαπέ θα δει από κοντά το Μαρόκο – Μάλι για το Copa Africa

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδριτης βρίσκεται στο Μαρόκο, δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη και θα δει μπαλίτσα
ΦΩΤΟ Reuters

Πλήθος διάσημων κάνει το… πέρασμά του αυτή την περίοδο από το Μαρόκο, λόγω και της διεξαγωγής του Copa Africa. Ένας από αυτούς είναι και ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Έχοντας αγωνιστικό κενό λόγω των εορτών, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε στη χώρα που διοργανώνει τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση της Αφρικής, μαζί με τους γονείς του και τον αδερφό του. Μάλιστα, ο Κιλιάν Εμπαπέ πρόκειται να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Μαρόκου με το Μάλι (26.12.2025, 22:00) για το Copa Africa.

Όπως αποκάλυψε η Equipe, ο Εμπαπέ δεν μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση του καλού του φίλου, Αχράφ Χακίμι (πρώην συμπαίκτες στην Παρί Σεν Ζερμέν) και θα περάσει μέρος των διακοπών του στο Μαρόκο, πριν επιστρέψει στη Μαδρίτη και στις προπονήσεις της Ρεάλ, τη Δευτέρα (29.12.2025).

