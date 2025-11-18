Ο Κίναν Έβανς του Ολυμπιακού χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα

Ο Κίναν Έβανς στάθηκε ξανά άτυχος για τον Ολυμπιακό και υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα, με αποτέλεσμα να περάσει για μία ακόμη φορά στην καριέρα του, την πόρτα του χειρουργείου.
Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ο Κίναν Έβανς έκανε τη χειρουργική επέμβαση που χρειαζόταν στον αχίλλειο τένοντα και ευχήθηκε καλή ανάρρωση στον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πιο συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες ανέφεραν σε σχετική τους ανάρτηση τα εξής: “Ο Κίναν Έβανς υποβλήθηκε σήμερα (18/11) στις ΗΠΑ σε χειρουργική επέμβαση ρήξης του αριστερού αχίλλειου τένοντα. Καλή ανάρρωση Κίναν Έβανς! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός!”.
Ο Κίναν Έβανς υποβλήθηκε σήμερα (18/11) στις ΗΠΑ σε χειρουργική επέμβαση ρήξης του αριστερού αχίλλειου τένοντα.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 18, 2025
Καλή ανάρρωση @K3vans12 ! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Keenan Evans underwent surgery today (18/11) in the United States… pic.twitter.com/4wBptAMBov
Αυτό ήταν το τρίτο χειρουργείο για τον Κίναν Έβανς από το 2023 και μετά.