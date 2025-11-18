Συμβαίνει τώρα:
Ο Κίναν Έβανς του Ολυμπιακού χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα

Τρίτο χειρουργείο μέσα σε μία τριετία για τον Αμερικανό γκαρντ του Ολυμπιακού
Ο Κίναν Έβανς στο Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις

Ο Κίναν Έβανς στάθηκε ξανά άτυχος για τον Ολυμπιακό και υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα, με αποτέλεσμα να περάσει για μία ακόμη φορά στην καριέρα του, την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ο Κίναν Έβανς έκανε τη χειρουργική επέμβαση που χρειαζόταν στον αχίλλειο τένοντα και ευχήθηκε καλή ανάρρωση στον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες ανέφεραν σε σχετική τους ανάρτηση τα εξής: “Ο Κίναν Έβανς υποβλήθηκε σήμερα (18/11) στις ΗΠΑ σε χειρουργική επέμβαση ρήξης του αριστερού αχίλλειου τένοντα. Καλή ανάρρωση Κίναν Έβανς! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός!”.

Αυτό ήταν το τρίτο χειρουργείο για τον Κίναν Έβανς από το 2023 και μετά.

Αθλητικά
