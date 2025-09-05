Αθλητικά

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ βγήκε νοκ-άουτ για τρεις εβδομάδες

Τι αναφέρουν από τη Βουλγαρία για τον παίκτη του ΠΑΟΚ
Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ
Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, κατά την παρουσία του στην εθνική ομάδα της Βουλγαρίας. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε στην προπόνηση της Τετάρτης (03.09.2025) και τα τελευταία νέα για την κατάστασή του δεν είναι ευχάριστα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι συμπατριώτες του, ο 28χρονος άσος του ΠΑΟΚ -που επέστρεψε εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη- έχει υποστεί θλάση στον μηρό και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το τραυματισμός του Ντεσπόντοφ, το Βούλγαρος εξτρέμ θα χάσει σίγουρα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με ΟΦΗ, Λεβαδειακό, Παναιτωλικό, Μακάμπι Τελ Αβίβ και θα καταβάλει προσπάθεια να προλάβει το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Αθλητικά
