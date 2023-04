Ο βοηθός διαιτητή, Κώστας Χατζηδάκης, εμφανίστηκε να δίνει αγκωνιά στον Άντι Ρόμπερτσον στο παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ για την Premier League, την ώρα που ο παίκτης των κόκκινων πήγαινε να διαμαρτυρηθεί.

Ο κυπριακής καταγωγής Άγγλος διαιτητής, Κώστας Χατζηδάκης, φαίνεται ότι ξέφυγε, με την κίνηση του να αποτελεί πρώτο θέμα στα περισσότερα αγγλικά ΜΜΕ.

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ, αρθρογραφώντας στην Daily Mail, σχολίασε την αγκωνιά του βοηθού διαιτητή στον Άντι Ρόμπερτσον.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως πολλές φορές οι παίκτες ωθούν τους διαιτητές στο όριο, όμως εκείνοι δεν πρέπει να απαντούν.

“Φαίνεται πως ο Ρόμπερτσον ξεκίνησε την επαφή με τον Χατζηδάκη πριν ο διαιτητής αντιδράσει με τον αγκώνα του. Ο Γουέμπ τώρα θα μιλήσει με τον Χατζηδάκη και μετά θα ρωτήσει και τον Ρόμπερτσον. Οι παίκτες μπορούν να ωθούν τους διαιτητές στο όριο. Μπορούν να προκαλέσουν σε βαθμό που μπαίνεις σε πειρασμό να ανταποδώσεις. Όμως, δεν πρέπει να απαντάς.

Δεν νομίζω πως ο Χατζηδάκης είχε πρόθεση να χτυπήσει τον Ρόμπερτσον με τον αγκώνα του. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον πώς ο Γουέμπ θα χειριστεί την περίπτωση”. έγραψε ο Κλάτενμπεργκ.

Just Scotland Capitan Andy Robertson getting elbowed (and booked for it) by the linesman.



Nothing to see here. pic.twitter.com/i6jFpQIOq9