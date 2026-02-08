Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έφθασε τις 15 ασίστ στη σεζόν με την Γκενκ

Η Γκενκ πήρε μεγάλη νίκη στο Βέλγιο με 2-0 επί της Άντερλεχτ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να είναι για μία ακόμη φορά πρωταγωνιστής για την ομάδα του, βγάζοντας την ασίστ για το πρώτο γκολ της ομάδας του.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε φοβερή τελική πάσα για να ανοίξει το σκορ ο Γίρα Σορ και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Γκενκ, φθάνοντας πλέον τις 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο 17χρονος Έλληνας εξτρέμ έχει 9 ασίστ στο πρωτάθλημα, 2 στο Κύπελλο Βελγίου και άλλες 3 στην Ευρώπη, για τη βελγική ομάδα, η οποία και ετοιμάζεται να τον… μοσχοπουλήσει το καλοκαίρι.