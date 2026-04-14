Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στη μεταγραφική λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι και αυτή πλέον υποψήφια για τη μέλλουσα ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αφού με τις απίθανες εμφανίσεις του με τη φανέλα της Γκενκ έχει αναγκάσει ακόμα και τους «μερένχες» να τον βάλουν στη μεταγραφική τους λίστα.

Μετά τις Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι και Μίλαν και η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως θα κινηθεί για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα το προσεχές καλοκαίρι με πρόταση που ενδέχεται να φτάσει τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Στο γερμανικό Μέσο «fussballdaten.de» αναφέρεται ότι στο παιχνίδι για την υπογραφή του Καρέτσα θα μπουν και οι Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ, που έχουν πολύ καλή άποψη για την ποιότητα του Έλληνα μεσοεπιθετικού της Γκενκ.

Τη φετινή σεζόν ο 18χρονος διεθνής με την Εθνική Ελλάδας σε 45 εμφανίσεις με την βελγική ομάδα έχει πετύχει 3 γκολ και έχει μοιράσει 18 ασίστ, με αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι του να τον κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό και περιζήτητο.