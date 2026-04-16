Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0: Οι πράσινες έκαναν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση της Volley League

Άνετη επικράτηση για τις βολεϊμπολίστριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι στο κλειστό του Μετς
Οι βολεϊμπολίστριες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν κόντρα στο ΖΑΟΝ/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός προστάτευσε την έδρα του κερδίζοντας 3-0 τον ΖΑΟΝ και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Volley League γυναικών.

Οι βολεϊμπολίστριες του Παναθηναϊκού ήταν καταιγιστικές στο πρώτο σετ του αγώνα διαλύοντας 25-10 της αντιπάλους τους για να πάρουν ψυχολογία μπροστά στον κόσμο τους για να κάνουν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση της Volley League.

Το δεύτερο σετ ήταν και πάλι ξεκάθαρα πράσινο με το ΖΑΟΝ να είναι πιο ανταγωνιστικό, χωρίς όμως να απειλήσει να ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Η ομάδα του Κιαπίνι κέρδισε 25-19 για να πάρει κεφάλι δύο σετ στον πρώτο τελικό.

Το ΖΑΟΝ στο τρίτο σετ πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως ο Παναθηναϊκός στο φινάλε έβγαλε χαρακτήρα και κατάφερε να κάνει το 3-0 και να πάρει τη νίκη κερδίζοντας 26-24.

Το δεύτερο ραντεβού των δύο ομάδων θα γίνει την Κυριακή 19 Απριλίου στις 20:30 στο Ζηρίνειο.

 

Τα σετ: 25-10, 25-19, 26-24.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
186
106
102
85
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo