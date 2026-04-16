Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0: Οι πράσινες έκαναν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση της Volley League

Ο Παναθηναϊκός προστάτευσε την έδρα του κερδίζοντας 3-0 τον ΖΑΟΝ και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Volley League γυναικών.

Οι βολεϊμπολίστριες του Παναθηναϊκού ήταν καταιγιστικές στο πρώτο σετ του αγώνα διαλύοντας 25-10 της αντιπάλους τους για να πάρουν ψυχολογία μπροστά στον κόσμο τους για να κάνουν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση της Volley League.

Το δεύτερο σετ ήταν και πάλι ξεκάθαρα πράσινο με το ΖΑΟΝ να είναι πιο ανταγωνιστικό, χωρίς όμως να απειλήσει να ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Η ομάδα του Κιαπίνι κέρδισε 25-19 για να πάρει κεφάλι δύο σετ στον πρώτο τελικό.

Το ΖΑΟΝ στο τρίτο σετ πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως ο Παναθηναϊκός στο φινάλε έβγαλε χαρακτήρα και κατάφερε να κάνει το 3-0 και να πάρει τη νίκη κερδίζοντας 26-24.

Το δεύτερο ραντεβού των δύο ομάδων θα γίνει την Κυριακή 19 Απριλίου στις 20:30 στο Ζηρίνειο.

Τα σετ: 25-10, 25-19, 26-24.