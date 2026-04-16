Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο live για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην regular season της διοργάνωσης. Χωρίς τον Νιλικίνα θα παραταχθούν οι ερυθρόλευκοι.
EuroleagueΤελευταία αγωνιστική
21:26 | 16.04.2026
19-16 με λέι απ του Έλις, άλλη ομάδα η Αρμάνι μετά το τάιμ άουτ
21:25 | 16.04.2026
19-14 με τον Σιλντς
21:25 | 16.04.2026
19-12 με καλάθι του Βεζένκοφ
21:25 | 16.04.2026
17-12 με τον Μπρουκς
21:25 | 16.04.2026
17-10 απάντησε ο Ντόρσεϊ
21:25 | 16.04.2026
15-10 με απανωτούς πόντους της Αρμάνι
21:21 | 16.04.2026
15-5 νέο καλάθι του Βεζένκοφ, τάιμ άουτ των Ιταλών
21:21 | 16.04.2026
13-5 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
21:20 | 16.04.2026
Πολυ καλό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό με τον Ντόρσεϊ να έχει 7 πόντους και τον Βεζένκοφ 4
21:20 | 16.04.2026
11-5 καλάθι και φάουλ του Σιλντς
21:19 | 16.04.2026
11-2 απίθανο καλάθι με καμπύλη του Ντόρσεϊ
21:19 | 16.04.2026
9-2 με τον Ντόρσεϊ
21:18 | 16.04.2026
7-2 με δύσκολο τρίποντο του Ντόρσεϊ
21:17 | 16.04.2026
4-2 με βολές του Βεζένκοφ
21:16 | 16.04.2026
2-2 με τον Βεζένκοφ από πάσα ολόκληρου γηπέδου του Γουόκαπ
21:16 | 16.04.2026
0-2 με τυχερό καλάθι του Μπρουκς
21:14 | 16.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στο ΣΕΦ
21:14 | 16.04.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
21:13 | 16.04.2026
Έλις, Μπρουκς, Σιλντς, Ρίτσι και Μπούκερ η πεντάδα της Αρμάνι
21:09 | 16.04.2026
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκινούν για τον Ολυμπιακό
21:04 | 16.04.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:03 | 16.04.2026
Η δωδεκάδα της Αρμάνι Μιλάνο
Μάνιον, Έλις, Μπούκερ, Τονούτ, Μπολμάρο, Μπρουκς, Ρίτσι, Ντιοπ, Σιλντς, Νίμπο, Ντάνστον, Σέστινα
21:03 | 16.04.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Γουόρντ, Φαλ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.
21:02 | 16.04.2026
Εμίλιο Πέρες, Μεχντί Ντιφάλα, Αλμπέρτο Μπαένα θα διευθύνουν την αναμέτρηση
20:59 | 16.04.2026
Οι Ιταλοί δεν ελπίζουν σε πρόκριση στα πλέι ιν και ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι γοήτρου γι' αυτούς
20:59 | 16.04.2026
Με νίκη ο Ολυμπιακός θα τερματίσει στην πρώτη θέση της Euroleague και δεν θα χρειαστεί να περιμένει το ματς της Βαλένθια
20:58 | 16.04.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague