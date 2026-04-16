Η Ράγιο Βαγεκάνο έχει σύνδεσμο φιλάθλων στην Ελλάδα – Έγιναν «ένα» με τους Ισπανούς οι Έλληνες για το ματς με την ΑΕΚ

Ωραία ατμόσφαιρα δημιούργησαν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας
Οι οπαδοί της Ράγιο Βαγεκάνο στην Αθήνα

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Allwyn Arena (16/04/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, Ant1) και περίπου 1.500 φίλαθλοι των Ισπανών βρέθηκαν στην Αθήνα πριν τον επαναληπτικό του Conference League.

Έλληνες φίλαθλοι της Ράγιο Βαγεκάνο βρέθηκαν μαζί με τους Ισπανούς, που είχαν κάνει κατάληψη στο κέντρο της Αθήνας, και έγιναν ένα με τους συνοπαδούς τους, λίγες ώρες πριν τη ρεβάνς του 3-0 της Μαδρίτης.

Η Ράγιο Βαγεκάνο έχει σύνδεσμο στην Ελλάδα και ο Βασίλης, ένα από τα μέλη και εκπρόσωπος του συνδέσμου, μίλησε στην «AS» και ανέφερε ότι «η Ράγιο αντιπροσωπεύει το παλιό ποδόσφαιρο. Φτιάξαμε αυτή τη λέσχη τον Ιανουάριο του 2021».

Στη σελίδα του συνδέσμου στο Facebook υπάρχουν πολλές αναρτήσεις για τον αγαπημένο τους σύλλογο με αρκετές να έχουν δόση χιούμορ και να είναι προϊόν της ελληνικής παράδοσης.

Ανάρτηση του συνδέσμου της Ράγιο Βαγεκάνο στην Ελλάδα με άρωμα… πάσχα

Οι Έλληνες οπαδοί κάνουν και ταξίδια για την αγαπημένη τους ισπανική ομάδα για να δουν από κοντά παιχνίδια της La Liga.

