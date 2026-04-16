Η Ράγιο Βαγεκάνο έχει σύνδεσμο φιλάθλων στην Ελλάδα – Έγιναν «ένα» με τους Ισπανούς οι Έλληνες για το ματς με την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Allwyn Arena (16/04/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, Ant1) και περίπου 1.500 φίλαθλοι των Ισπανών βρέθηκαν στην Αθήνα πριν τον επαναληπτικό του Conference League.

Έλληνες φίλαθλοι της Ράγιο Βαγεκάνο βρέθηκαν μαζί με τους Ισπανούς, που είχαν κάνει κατάληψη στο κέντρο της Αθήνας, και έγιναν ένα με τους συνοπαδούς τους, λίγες ώρες πριν τη ρεβάνς του 3-0 της Μαδρίτης.

Η Ράγιο Βαγεκάνο έχει σύνδεσμο στην Ελλάδα και ο Βασίλης, ένα από τα μέλη και εκπρόσωπος του συνδέσμου, μίλησε στην «AS» και ανέφερε ότι «η Ράγιο αντιπροσωπεύει το παλιό ποδόσφαιρο. Φτιάξαμε αυτή τη λέσχη τον Ιανουάριο του 2021».

Hay una peña del Rayo en Grecia y tiene 800 miembros

“El Rayo representa el viejo fútbol. Hicimos esta peña en enero de 2021”, cuenta Vasilis, el portavoz de la peña

@diarioas pic.twitter.com/dxV9N8keg6 — Maite Martín (@AS_MMartin) April 16, 2026

Στη σελίδα του συνδέσμου στο Facebook υπάρχουν πολλές αναρτήσεις για τον αγαπημένο τους σύλλογο με αρκετές να έχουν δόση χιούμορ και να είναι προϊόν της ελληνικής παράδοσης.

Οι Έλληνες οπαδοί κάνουν και ταξίδια για την αγαπημένη τους ισπανική ομάδα για να δουν από κοντά παιχνίδια της La Liga.