Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται στο στόχαστρο της Ίντερ γράφει η Tuttosport

Νέος μνηστήρας για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, καθώς σύμφωνα με την Tuttosport για τον διεθνή Έλληνα αμυντικό ενδιαφέρεται η Ίντερ, η οποία εξετάζει προσεκτικά την περίπτωσή του.

Ο Κουλιεράκης ο οποίος αποτελεί ένα από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Βόλφσμπουργκ έχει τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ομάδων, με την Λίβερπουλ να είναι μια από αυτές που είχαν γραφτεί ότι ενδιαφέρεται για τον 21χρονο. Στο… παιχνίδι φέρεται πως έχει μπει και η Ίντερ, με τους «νερατζούρι» να βλέπουν με καλό μάτι την προοπτική του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλωστε σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην Ίντερ μετά το καλοκαίρι ο σύλλογος θα βγει στην αγορά για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, καθώς ολοκληρώνονται τα συμβόλαια των Ατσέρμπι και Ντε Φράι.

Αυτό σημαίνει πως η ιταλική ομάδα θα ψάξει για στόπερ, με τον Κουλιεράκη ο οποίος έχει μια ανοδική πορεία στην καριέρα του να είναι μια περίπτωση που αναμένεται να απασχολήσει την ομάδα.

Υπενθυμίζεται πως ο «Κούλιε» αποκτήθηκε τον Αύγουστο του 2024 από την Βόλφσμπουργκ, η οποία δαπάνησε το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει από τον ΠΑΟΚ.

Ο ίδιος στο διάστημα της παρουσίας του στην Γερμανία μετρά δυο ασίστ σε 36 παιχνίδια για πρωτάθλημα και Κύπελλο.