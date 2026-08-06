Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στο στόχαστρο της Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός είναι πιθανό να αποχωρήσει από τη Γουέστ Χαμ, που υποβιβάστηκε στην Championship
Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος
Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Μπάγερ Λεβερκούζεν θέλει να εντάξει στο δυναμικό της τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, που έχει αποδείξει την αξία του στην Bundesliga, σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα.

Το μέλλον του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου στη Γουέστ Χαμ είναι αβέβαιο μετά τον υποβιβασμό των Άγγλων στην Championship και σε περίπτωση που η Μπάγερ Λεβερκούζεν τον πείσει να αλλάξει στρατόπεδο, είναι πιθανό να επιστρέψει στην Bundesliga.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έκανε τρομερές σεζόν στη Στουτγκάρδη και ανάγκασε το 2023 τη Γουέστ Χαμ να δώσει 20.000.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της και πλέον στα 29 του, μπορεί να φορέσει τη φανέλα της Λεβερκούζεν, αν το ενδιαφέρον μετουσιωθεί σε πρόταση που θα ικανοποιεί τα «σφυριά».

Με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ ο Μαυροπάνος έχει πραγματοποιήσει 83 συμμετοχές σκοράροντας τέσσερις φορές.

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Αθλητικά
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