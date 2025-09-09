Αθλητικά

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκρυψε το καλάθι στο Ελλάδα – Λιθουανία με 4 τάπες σε 6 λεπτά

Ο Έλληνας σέντερ κυριάρχησε στους αιθέρες
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Απίθανο block party από τον Κώστα Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Λιθουανία.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκρυψε το «ελληνικό» καλάθι στους Λιθουανούς, , με τον σέντερ του Ολυμπιακού να κάνει 4 μπλοκ σε 6 λεπτά συμμετοχής.

Ο Έλληνας ψηλός έστησε ένα block party στην άμυνα, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Η FIBA σχολίασε, μάλιστα, μία τάπα του Κώστα λέγοντας: “Ο Κώστας την στέλνει κατευθείαν στη σειρά 13”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo