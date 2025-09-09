Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκρυψε το καλάθι στο Ελλάδα – Λιθουανία με 4 τάπες σε 6 λεπτά

Απίθανο block party από τον Κώστα Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Λιθουανία.
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκρυψε το «ελληνικό» καλάθι στους Λιθουανούς, , με τον σέντερ του Ολυμπιακού να κάνει 4 μπλοκ σε 6 λεπτά συμμετοχής.
Ο Έλληνας ψηλός έστησε ένα block party στην άμυνα, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
KOSTAS SENDS IT TO ROW 13#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/96d9iy5BFz— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Η FIBA σχολίασε, μάλιστα, μία τάπα του Κώστα λέγοντας: “Ο Κώστας την στέλνει κατευθείαν στη σειρά 13”.