Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκρυψε το καλάθι στο Ελλάδα – Λιθουανία με 4 τάπες σε 6 λεπτά

Απίθανο block party από τον Κώστα Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Λιθουανία.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκρυψε το «ελληνικό» καλάθι στους Λιθουανούς, , με τον σέντερ του Ολυμπιακού να κάνει 4 μπλοκ σε 6 λεπτά συμμετοχής.

Ο Έλληνας ψηλός έστησε ένα block party στην άμυνα, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Η FIBA σχολίασε, μάλιστα, μία τάπα του Κώστα λέγοντας: “Ο Κώστας την στέλνει κατευθείαν στη σειρά 13”.