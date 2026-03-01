Αθλητικά

«Ο Κώστας Φορτούνης και ο Γιώργος Δώνης θα αποχωρήσουν από την Αλ Καλίτζ» γράφουν στη Σαουδική Αραβία

Φεύγει από τη Σαουδική Αραβία ο Φορτούνης, αλλάζει ομάδα και ο Δώνης
Κώστας Φορτούνης
Ο Κώστας Φορτούνης με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ/φωτογραφία από X

Ο Γιώργος Δώνης και ο Κώστας Φορτούνης συνεργάζονται φέτος για δεύτερη σεζόν στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας, αλλά αμφότεροι εμφανίζονται στην… πόρτα της εξόδου ενόψει καλοκαιριού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του alyaum.com, τόσο ο Γιώργος Δώνης, όσο και ο Κώστας Φορτούνης θα αποτελέσουν παρελθόν για την Αλ Καλίτζ σε λίγους μήνες, συνεχίζοντας σε άλλη ομάδα την καριέρα τους.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει τα εξής: “Έμπιστες πηγές αποκάλυψαν ότι η διοίκηση της ομάδας Αλ Καλίτζ έχει ενημερωθεί ότι ο Έλληνας προπονητής Γιώργος Δώνης και ο συμπατριώτης του ποδοσφαιριστής Κώστας Φορτούνης θα αποχωρήσουν από τον σύλλογο στο τέλος της τρέχουσας σεζόν”.

Ο Κώστας Φορτούνης εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, ενώ τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα αναζητήσει και ο Γιώργος Δώνης, που έχει “φτιάξει” καλό όνομα στα ΗΑΕ.

