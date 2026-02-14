Συμβαίνει τώρα:
Ο Κώστας Φορτούνης πέτυχε απίθανο γκολ και λύτρωσε την Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού πήρε και πάλι το βραβείο του MVP
Κώστας Φορτούνης
Ο Κώστας Φορτούνης με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ/φωτογραφία από X

Με ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή στο 83′, ο Κώστας Φορτούνης διαμόρφωσε το 1-1 στον αγώνα της Αλ Καλίτζ με την Αλ Ριάντ, χαρίζοντας στην ομάδα του Γιώργου Δώνη έναν πολύτιμο βαθμό στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και το απέδειξε σ’ ακόμα ένα παιχνίδι, με τον Κώστα Φορτούνη να παίρνει και το βραβείο του MVP.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σημείωσε το 8ο φετινό γκολ του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, ενώ έχει ακόμα 11 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας του Γιώργου Δώνη.

Στο βασικό σχήμα αγωνίστηκαν επίσης οι Γιώργος Μασούρας και Πάολο Φερνάντες, ενώ ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

