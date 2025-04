Ο Κώστας Φορτούνης πέτυχε γκολ buzzer beater για την Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία

Ένα ακόμη γκολ πέτυχε ο Κώστας Φορτούνης με την Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα αυτή τη φορά, ήταν νικητήριο, αφού έκανε το 2-1 κόντρα στην Αλ Ραέντ, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Με τη συμπλήρωση του 6ου λεπτού του έξτρα χρόνου στο Αλ Ραέντ – Αλ Καλίτζ, ο Κώστας Φορτούνης βρήκε την μπάλα στρωμένη μπροστά του και με ένα φοβερό πλασέ με τη μία, την έστειλε στα δίχτυα για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του Γιώργου Δώνη, στη Σαουδική Αραβία.

Αυτό ήταν το 5ο γκολ του Τρικαλινού μέσου με την Αλ Καλίτζ, ενώ έχει και τέσσερις ασίστ στη Σαουδική Αραβία, με την ομάδα του να βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας.

Fortounis scores the second goal for Al-Khaleej in stoppage time!

